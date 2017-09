Startseite > News > Cromwell Property Group schließt langfristigen Vertrag im Nürnberger FrankenCampus

Cromwell Property Group schließt langfristigen Vertrag im Nürnberger FrankenCampus

Nürnberg: Die Cromwell Property Group hat mit der FLEETCOR Deutschland GmbH einen neuen, über acht Jahre und 640 qm Bürofläche laufenden Mietvertrag geschlossen. Die Immobilie ist Teil des Cromwell European Diversified Fund (CEDF).

Die FLEETCOR Deutschland verlegt damit ihren deutschen Unternehmenssitz in den FrankenCampus und wird die Flächen in der Frankenstraße 150 c im September beziehen.