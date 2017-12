CUBION vermietet Flächen im Gewerbepark Defdahl vermietet

Im aktuellen Catella Market Tracker “„Strategische Immobilienallokation – auf dem Weg in eine neue Welt?“ wurden die TOP 100 Multi Asset Manager in Deutschland befragt, welche strategische Allokation in Immobilienprodukte Sie in den kommenden Quartalen beschreiten werden in der weiter andauernden Immobilienhausse.

Die Umfrage unter den TOP 100 Multi Asset Manager kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen:

57% … [weiterlesen]