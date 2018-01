Startseite > News > CUBION vermittelt 1.800 Quadratmeter Bürofläche in bester Lage von Rüttenscheid

CUBION vermittelt 1.800 Quadratmeter Bürofläche in bester Lage von Rüttenscheid

Rüttenscheid: Durch Vermittlung der CUBION Immobilien AG mietete die Stadt Essen ca. 1.150 qm Bürofläche in bester Lage an der Alfredstraße 68-72. Nutzer für das Gebäude werden neben der Jugendgerichtshilfe auch die Staatsanwaltschaft Essen sowie die Polizei. Ziel ist es, dass die drei Behörden unter einem Dach als „Haus des Jugendrechts“ gemeinsam auftreten und die Zusammenarbeit optimieren. Junge Intensivtäter sollen so umfangreicher betreut werden. Die aufwendig umgebauten Flächen wurden den Nutzern bereits übergeben.

Weiterhin sicherte sich die hsag Heidelberger Services AG rund 650 qm Bürofläche in dem Gebäude. Die Alfredstraße 68-72 ist damit wieder nahezu voll vermietet. Eigentümer der Immobilie ist eine Privatperson.