CUBION vermittelt rd. 895m² an die Jugendberufshilfe in Essen

Essen: Die CUBION Immobilien AG vermittelte einen Mietvertrag über rd. 895 qm in der Schnabelstraße 9-13 an die Jugendhilfe Essen gGmbH. Am neuen Standort eröffnet die Jugendberufshilfe ein Kompetenzzentrum für junge geflüchtete Menschen im Alter von 18-25 Jahren.

Ausschlaggebend für die Anmietung war die Nähe zum Hauptstandort in der Schürmannstraße, wo die Teilnehmer in einer „Schnupperwekstatt“ arbeiten und für betriebliche Praktika vorbereitet werden.

Das Objekt steht im Eigentum einer Immobiliengesellschaft.