CUBION vermittelt rund 1.500 Quadratmeter in Neubau am Stadionring in Bochum

Bochum: Die CUBION Immobilien AG erstellte im Rahmen eines Beratungsmandates für die VBW Bauen und Wohnen GmbH das Nutzungskonzept für einen Neubau am Stadionring und vermittelte in diesem Zusammenhang nun vier Mietverträge.

An der Ecke Castroper Straße/Stadionring entstanden neben 58 Wohnungen auch Ladenlokale und Büroflächen, die an städtebaulich markanter Stelle ein attraktives Angebot für die unterschiedlichsten Nutzer bieten. Im Frühjahr 2016 wurde der stadtbildprägende Neubaukomplex als Grundlage für eine bedarfsgerechte, abschließende Entwicklung des stadtnahen Standortes „Küppers-Quartier“ fertiggestellt.

Zu den EG Mietern zählt neben einer Bäckerei nun die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, welche in diesem Jahr eine Filiale auf 425 qm eröffnen wird. In den Obergeschossen hat die BIG GmbH, ein Inkassounternehmen aus Hamburg, rd. 200 qm langfristig angemietet. Zudem konnte an die music support GmbH, ein Zusammenschluss etablierter Unternehmen aus der Musik- und Medienbranche, eine 560 qm große Fläche vermietet werden, welche von der Akademie Deutsche POP genutzt wird. Es handelt sich hier um einen privaten Weiterbildungsträger aus der Kreativwirtschaft. Im Übrigen hat CUBION an die KOFLER ENERGIES INGENIEURGESELLSCHAFT MBH weitere 268 qm vermietet. Das Gebäude steht jetzt kurz vor der Vollvermietung.

Das Objekt steht im Eigentum der VBW Bauen und Wohnen GmbH.