Startseite > News > Decathlon kommt nach Braunschweig

Decathlon kommt nach Braunschweig

Braunschweig: Der neue Eigentümer des ehemaligen City-Points, die DC Values GmbH & Co. KG, gibt einen weiteren Großmieter bekannt. Das Sportunternehmen DECATHLON wird seine erste Filiale in Braunschweig am Sack 5 eröffnen. Auf einer Fläche von 2.885 qm wird der französische Sportartikelhersteller- und händler über 35.000 Artikel für 70 Sportarten anbieten. Zunächst

aber wird bis Ende nächsten Jahres das Einkaufszentrum zu einem modernen Geschäftshaus mit rund 15.000 qm gewandelt. Der neue Name des Gebäudes in 1A-Lage von Braunschweig soll im Januar bekanntgegeben werden.

Die Baugenehmigung wird noch dieses Jahr erwartet, dann soll sofort mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden.