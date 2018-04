Startseite > News > DECATHLON und HANS IM GLÜCK – Redevco mit neuen Mietern in Bielefeld

Bielefeld: Redevco hat zwei neue Mietverträge für seine Einzelhandelsobjekte in der Bahnhofstraße 23/Arndtstraße 2b in Biele­­feld geschlossen. Nach Abschluss der derzeitigen Baumaßnahmen werden der Sport­­artikelhänd­ler DECATHLON sowie HANS IM GLÜCK Burgergrill in die Immobilien einziehen.

Für DECATHLON ist der Store in der Bahn­hof­straße bereits die zweite Filiale in Bielefeld. Der französische Sportartikelhersteller und -vertreiber wird sein breitgefächertes Sortiment auf rund 2.000 qm im Basement anbieten. Der Systemgastronom HANS IM GLÜCK hingegen kommt neu nach Biele­feld und wird im Erdgeschoss des Nebengebäudes Arndtstraße einen ca. 260 qm großen Burgergrill plus Außengastronomie eröffnen. Die Planung erfolgte durch das Büro Brüchner-Hüttemann Pasch Architekten und Generalplaner aus Bielefeld.