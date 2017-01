Startseite > News > Deka Immobilien kauft Top-Bürohaus in Stuttgart

Deka Immobilien kauft Top-Bürohaus in Stuttgart

Stuttgart: Die Deka Immobilien GmbH hat das Bürohaus „Skyline Office“ erworben. Die Immobilie ist Bestandteil der Entwicklung „Skyline“, die aus dem Bürogebäude „Skyline Office“ und dem 75 Meter hohen Apartmenthaus „SkylineLiving“ besteht. Verkäufer ist eine Gesellschaft der Bülow AG. Die Liegenschaft zählt nun zum Portfolio des Immobilien-Spezialfonds Domus-Deutschland-Fonds.

Das sechsgeschossige „Skyline Office“ umfasst mehr als 10.000 qm vermietbare Fläche sowie 195 Parkplätze in einer Tiefgarage. Die Flächen sind langfristig und nahezu vollständig an die Daimler Financial Services AG vermietet. Das Objekt wurde Ende November 2016 fertig gestellt und soll mit dem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen DGNB Gold zertifiziert werden.