Startseite > News > Deka Immobilien kauft zwei Bürohäuser in Österreich

Deka Immobilien kauft zwei Bürohäuser in Österreich

Wien: Die Deka Immobilien GmbH hat sich die Büroimmobilien „Hoch Zwei“ und „Plus Zwei“ für zusammen rund 235 Mio. Euro kaufvertraglich gesichert. Verkäuferin der beiden Gebäude ist die S IMMO AG. Die Liegenschaften werden in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa eingebracht.

Der 80 m hohe Büroturm „Hoch Zwei“ umfasst eine vermietbare Fläche von fast 27.000 qm. Das benachbarte Gebäude „Plus Zwei“ ragt 35 m in die Höhe und bietet rund 20.500 qm Bürofläche. Die 2009 fertig gestellten Landmark-Objekte sind mit einer Brückenkonstruktion miteinander verbunden. In der Tiefgarage befinden sich 499 Parkplätze. Die beiden Gebäude sind vollständig und langfristig an die OMV Group vermietet, die dort ihren Hauptsitz hat.