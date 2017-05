Startseite > News > Deka Immobilien sichert sich Logistikprojekt in den Niederlanden

Venlo: Die Deka Immobilien GmbH hat sich im Rahmen einer Sale-and- lease-back-Transaktion ein Logistikprojekt in Venlo kaufvertraglich gesichert. Das niederländische Unternehmen VidaXl hat die Liegenschaft veräußert und wird sie in Zukunft selbst nutzen. Sie soll in das Portfolio des Sektorenfonds WestInvest Target Select Logistics eingebracht werden.

Das Bauprojekt umfasst rund 105.000 qm vermietbare Fläche sowie 332 Pkw- und 19 Lkw-Parkplätze auf einem rund 150.000 qm großen Grundstück. Es liegt im Teilmarkt Trade Port Noord.