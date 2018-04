Startseite > News > Deka Immobilien vermietet 3.700 qm in Neu-Isenburg

Deka Immobilien vermietet 3.700 qm in Neu-Isenburg

Neu-Isenburg: Die Deka Immobilien GmbH hat einen bestehenden Mietvertrag für Büroflächen im Süden von Frankfurt mit der usd AG verlängert und einen weiteren Vertrag mit dem Unternehmen über rund 2.500 qm unterzeichnet. Mit diesen Abschlüssen im Objekt „Triforum“ in der Frankfurter Straße 233 bekennt sich das IT-Sicherheitsunternehmen langfristig zu dem Standort seines Hauptsitzes, an dem es auf nun insgesamt ca. 3.700 qm ein Cyber-Security-Zentrum unterhält. Auf den zusätzlich angemieteten Flächen will die usd AG eine Cyber Security Transformation Academy (CST Academy) und das usd HeroLab einrichten, ein Technologiezentrum mit über 100 Arbeitsplätzen, IT-Forensik-Laboren und Think Tanks.

Der moderne Bürokomplex zählt zum Bestand des Offenen Immobilienfonds WestInvest Interselect und wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Good“ zertifiziert.