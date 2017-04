Startseite > News > Deka Immobilien vermietet rund 2.000 qm in Frankfurt

Frankfurt: Die Deka Immobilien GmbH hat rund 2.000 qm Bürofläche im Objekt Scala west langfristig an vier Nutzer vermietet. Die neuen Mieter in dem markanten Y-förmigen Gebäude in der Solmsstraße in der City West sind die Brunel GmbH, SQS Software Quality Systems AG, On-apply GmbH und Allegis Group GmbH. Damit ist das 18-stöckige Bürohaus, das eine Fläche von mehr als 20.000 qm sowie 365 Tiefgargen-Parkplätze umfasst, zu rund 75% vermietet.

Die Immobilie wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM In-Use „Very good“ zertifiziert und zählt zum Bestand des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect.