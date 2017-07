Startseite > News > Deka kauft in Österreich

Deka kauft in Österreich

Die Deka Immobilien hat zwei Büroimmobilien in Wien für zusammen 235 Mio. Euro erworben. Die Häuser „Hoch Zwei“ und „Plus Zwei“ gehen in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa und haben zusammen 47.500 qm Mietfläche. Beide Objekte sind langfristig an OMV Group vermietet. Verkäufer ist die S IMMO AG.