DEMIRE-Aufsichtsrat wieder komplett besetzt

Langen: Frank Hölzle, CEO der care4 AG, Basel, und Dr. Thomas Wetzel, Fachanwalt und Sachverständiger für Bau- und Immobilienrecht, Zumikon, sind vom Amtsgericht Frankfurt mit Wirkung vom 14. Februar 2017 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Demire bestellt worden.

Die gerichtliche Bestellung war in die Wege geleitet geworden, nachdem Günther Walcher und Dr. Peter Maser im Januar 2017 ihre Mandate niedergelegt hatten. Günther Walcher gehörte dem Aufsichtsgremium seit 2013 an und hielt zugleich bis Ende 2016 eine Minderheitsbeteiligung. Er hat das Unternehmen bis zum Abschluss der strategischen Fokussierung auf Gewerbeimmobilien im vergangenen Jahr eng begleitet. Dr. Peter Maser war 2015 in den Aufsichtsrat von DEMIRE bestellt worden und stand der Gesellschaft mit seiner langjährigen Transaktionserfahrung als geschätzter Ratgeber zur Seite. Die Bestellung der beiden neuen Aufsichtsräte Frank Hölzle und Dr. Thomas Wetzel ist zunächst bis zur nächsten Hauptversammlung befristet, die am 29. Juni 2017 stattfinden wird.