Startseite > News > Detlef Kalthoff verstärkt Management-Team der DIM

Detlef Kalthoff verstärkt Management-Team der DIM

Berlin: Die DIM Deutsche Immobilien Management hat Detlef Kalthoff zum Geschäftsführer der Unternehmenstochter DIM Property Value GmbH berufen. Der 51-Jährige hat am 1. November 2017 das operative Management der Gesellschaft übernommen. Er unterstützt damit Hardy Hünich, der seit März 2017 neben seiner Funktion als DIM-Vorstand auch als Geschäftsführer der DIM Property Value GmbH tätig ist.

Detlef Kalthoff war zuletzt Geschäftsführer bei der STRABAG Residential Property Services.