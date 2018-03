Startseite > News > Deutsche Hypo finanziert Logistikzentrum bei Hannover

Deutsche Hypo finanziert Logistikzentrum bei Hannover

Hannover: Die Deutsche Hypothekenbank finanziert für die BAUM Logistik Immobilien GmbH ein Logistikzentrum in Garbsen bei Hannover. Das Finanzierungsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Das Finanzierungsobjekt hat eine Gesamtfläche von 34.000 qm zzgl. 65.000 qm Hof- und Verkehrsfläche und wird mit einem funktionalen und modernen Distributionskonzept den aktuellen Anforderungen an eine Logistikimmobilie entsprechen. Das Objekt ist langfristig an die Amazon Verteilzentrum Krefeld GmbH vermietet und soll im Oktober 2018 fertiggestellt werden.