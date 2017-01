Startseite > News > Development Partner und B&L Gruppe vermieten mehr als 6.000 Quadratmeter Mietfläche in Hamburg-Barmbek an IntercityHotel

Development Partner und B&L Gruppe vermieten mehr als 6.000 Quadratmeter Mietfläche in Hamburg-Barmbek an IntercityHotel

Hamburg: Development Partner hat gemeinsam mit der B&L Gruppe mehr als 6.000 qm Mietfläche in dem Geschäftshaus auf dem ehemaligen Hertie-Grundstück an der Fuhlsbüttler Straße 101 an die IntercityHotel GmbH vermietet. Bereits zuvor konnten Mietverträge über eine Gesamtmietfläche von 5.300 qm mit Rewe, Aldi und Rossmann geschlossen worden. Damit ist das Gemeinschaftsprojekt von Development Partner und B&L Gruppe zu mehr als 70% vermietet.

In dem Gemeinschaftsprojekt von Development Partner und B&L Gruppe entstehen insgesamt rund 9.000 qm Einzelhandels- und Gastronomiefläche sowie das IntercityHotel mit 209 Zimmern. Der Entwurf stammt von dem Architektenbüro Bieling Architekten. Der Baubeginn mit Verbau und Aushubarbeiten ist bereits erfolgt; die Fertigstellung des Gebäudes ist für den Herbst 2018 geplant.