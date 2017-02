Startseite > News > DI-Gruppe trotz Flächenwachstums mit Vollvermietung in 2016

DI-Gruppe trotz Flächenwachstums mit Vollvermietung in 2016

Düren: Für die Dürener Immobilien-Gruppe (DI-Gruppe) stand 2016 im Zeichen des Wachstums: So wuchs die Fläche in den 21 Objekten, die die DI-Gruppe in ihren Einkaufscentern, Büro- und Retail-Immobilien managt, um 11,4% auf nunmehr 440.000 qm

Die Arbeit der Vermietungs-Teams vervollständigt die hervorragende Jahresbilanz: Mit Neu- und

Nachvermietungen von fast 27.600 qm blieben die Objekte der DI-Gruppe zu mehr als 98% belegt

und damit nahezu vollvermietet.

„Wir werden den Wachstumspfad 2017 fortsetzen. Das gilt allen voran für unser Shoppingcenter-

Projekt im saarländischen Homburg, mit dessen Entwicklung wir auf der Zielgeraden sind“, erläutert Helmut Jagdfeld. „Wir setzen aber auch auf neue Fachmarktzentren, für die es vielerorts in Deutschland noch Bedarf gibt“, so der Chef der Dürener DI-Gruppe.

Auch institutionellen Dritten wird der inhabergeführte Mittelständler sein Know-how weiterhin zur Verfügung stellen, etwa wenn es um Management-Aufträge für Retail-Immobilien oder Revitalisierungen geht. „Wir schrecken auch nicht vor ´schwierigen Fällen´ zurück, nehmen aber nur das an, was wir tatsächlich stemmen können. Denn wir versprechen nur das, was wir auch halten können“, bekräftigt Jagdfeld.

Im ebenso traditionellen Geschäftsfeld der Finanzierungen im Auftrag institutioneller Investoren und Family offices sowie für eigene Projekte und Projektentwicklungen erreichte die DI-Gruppe auch 2016 herausragende Ergebnisse. Insgesamt konnte sie Abschlüsse von mehr als 300 Mio. Euro vereinbaren und ihren nationalen und internationalen Kunden langfristige Finanzierungen zu anhaltend niedrigen Konditionen sichern.

„Nach einem hervorragenden Jahr 2016 erwarten wir auch für 2017 ein Finanzierungsvolumen in ähnlicher Größenordnung. Unsere Kunden profitieren enorm von historisch niedrigem Zinsniveau wie unserer langjährigen Expertise im Finanzierungsbereich“, erläutert DI-Chef Benedikt Jagdfeld.