Startseite > News > #DIC Asset AG erwirbt zwei Büroobjekte für den Office Balance II

#DIC Asset AG erwirbt zwei Büroobjekte für den Office Balance II

Frankfurt: Die DIC Asset AG hat für den Immobilien-Spezialfonds DIC Office Balance II je eine Büroimmobilie in Dortmund und in Bremen für insgesamt rund 30 Mio. Euro angekauft. Beide Multi-Tenant-Objekte liegen zentral in den jeweiligen Innenstädten. Die Mietfläche des Dortmunder Objekts am Königswall gegenüber dem Hauptbahnhof beläuft sich auf circa 4.800 qm. Einer der Ankermieter ist die Continentale BKK. Das Gebäude in der Bahnhofstraße in Bremen hat eine Mietfläche von 8.000 qm. Beide Objekte weisen einen Vermietungsstand von rund 93% auf.

PricewaterhouseCoopers und Graf von Westphalen sowie JLL und Noerr LLP waren beratend tätig.