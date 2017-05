Startseite > News > Die IMMAC Holding AG hat 100% der DFV Deutsche Fondsvermögen AG (DFV) übernommen.

Die Deutsche Fondsvermögen wurde in 2008 als Emissionshaus gegründet und hat sich später auf Investments in Hotelimmobilien spezialisiert. IMMAC beabsichtigt, die DFV schon in 2017 auszubauen und mit der Marke das Investitionsvolumen im Hotelsektor deutlich zu steigern.

„Bei Hotels besteht eine große Nähe zu den Immobilien unseres Kerngeschäftes bei IMMAC. Es sind ebenfalls single tenant Immobilien, die über eine stark vergleichbare Architektur und Haustechnik verfügen“ sagt Thomas F. Roth, Vorstand der IMMAC Holding AG.

Noch in diesem Jahr plant die DFV den Einkauf von zwei bis drei weiteren Hotels im In- und Ausland. Auch die bestehende Auslandstochter der DFV wird hierbei erhalten und weiter ausgebaut werden. Die vollständige Integration der DFV in den IMMAC Konzern soll bis zum Jahresende 2017 abgeschlossen sein.