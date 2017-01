Startseite > News > Digitaldienstleister zieht in den Holzmarkt 1 in Köln

Digitaldienstleister zieht in den Holzmarkt 1 in Köln

Köln: Union Investment hat in ihrem Bürohaus am Holzmarkt 1 in der Altstadt rund 1.700 qm an die Grandcentrix GmbH vermietet. Das dynamisch wachsende Unternehmen ist Systemintegrator und App Agentur für Internet of Things, Smart Home und Mobile Commerce Lösungen. Grandcentrix zieht aus der Start-up-Atmosphäre des Gewerbecampus Carlswerk in Köln-Mülheim in die repräsentative Innenstadtlage am Rheinauhafen und verdoppelt damit seine Bürokapazitäten in Köln. Die neuen Räumlichkeiten mit ca. 1.540 qm Bürofläche und einer knapp 180 qm großen Dachterrasse werden Anfang Juni 2017 bezogen. Savills war bei dem Mietabschluss vermittelnd tätig.

Das Objekt Holzmarkt 1 wurde im Jahr 2015 von Union Investment erworben. Es besteht aus einem 17.300 qm großen Bürohaus mit sieben Geschossen und einem viergeschossigen Wohngebäude mit 1.400 qm Mietfläche. Neben Grandcentrix zählen die Beratungsgesellschaft Ebner Stolz, die Bauwens Unternehmensgruppe sowie der Stahlhändler AK Steel zu den Mietern im Objekt.