Startseite > News > DOREA Gruppe wächst durch Erwerb der Margarethenhof-Gruppe

DOREA Gruppe wächst durch Erwerb der Margarethenhof-Gruppe

Berlin/Krefeld: Die DOREA Gruppe, ein mittelständischer Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen, setzt ihren Expansionskurs fort. Die nun unterzeichnete Transaktionsvereinbarung für den Erwerb der in Krefeld ansässigen Margarethenhof-Gruppe von deren geschäftsführendem Gesellschafter Joseph A. Devadas ist dafür ein weiterer Beleg.

Mit 13 vollstationären Pflegeeinrichtungen, 984 Pflegeplätzen, 323 Einheiten für betreutes Wohnen und 93 Patienten in der ambulanten Pflege hat Devadas zusammen mit seinem Team eine beachtliche Unternehmensgruppe aufgebaut, die die für DOREA wichtigen Wertvorstellungen teilt und den zu pflegenden Menschen und den Mitarbeiter vor Ort in den Vordergrund des täglichen Handelns stellt. Mit der Margarethenhof-Gruppe zusammen steigt die Zahl der Beschäftigten in der DOREA Gruppe von 1.550 auf über 2.300 Mitarbeiter, die damit insgesamt in 31 Häusern bis zu 3.100 Senioren und psychisch behinderte Menschen betreut.

Die vom Unternehmer Joseph A. Devadas 1998 in Krefeld gegründete Margarethenhof-Gruppe ist auf die vollstationäre Pflege und Betreuung von Senioren spezialisiert. Zusätzlich werden besondere Diätprogramme, Demenzkonzepte sowie an drei Standorten die Lebensgestaltung seelisch behinderter Menschen aller Altersgruppen angeboten. Weiterhin werden 323 Betten für betreutes Wohnen inklusive eines 24-Stunden-Notrufservice vorgehalten.

„Es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, eine menschenwürdige Pflege auf fachlich und emotional höchstem Niveau sicherzustellen, damit wir unsere Mütter, Väter und Verwandten im Alter und bei Krankheit gut versorgt wissen. Im Mittelpunkt muss dabei der ganz individuelle Ansatz stehen, die Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten und ihnen die Hilfe zukommen lassen, die sie wirklich benötigen“, sagt Devadas. Er ergänzt weiter: „Ich freue mich, mit der DOREA Gruppe einen Käufer gefunden zu haben, der diesen Ansatz nachhaltig weiterverfolgen wird.“

Axel Hölzer, Geschäftsführer der DOREA Gruppe fügt hinzu: “Mein besonderer und persönlicher Dank gilt Herrn Devadas für sein entgegengebrachtes Vertrauen. Von Beginn der Gespräche an waren wir davon überzeugt, dass die beiden Unternehmen nicht nur inhaltlich, sondern auch in Bezug auf ihr Wertegerüst sehr gut zusammenpassen. Durch die Margarethenhof-Gruppe wird das Leistungsangebot der DOREA Gruppe, das die Angebote für Tages- und ambulante sowie stationäre Pflege umfasst, ideal ergänzt, komplettiert durch die spezialisierte Betreuung von demenziell und psychisch Erkrankten sowie der Palliativbetreuung. Durch die Akquisition erweitert die DOREA Gruppe zudem ihre regionale Präsenz in den Bundesländern Hessen, Bayern und dem Saarland.“

Bei den künftig geplanten Erwerbsabsichten ist die DOREA Gruppe auf mittelständische Familienunternehmen mit guter Immobiliensubstanz an attraktiven Standorten fokussiert.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellbehörden.