Dorea mit fünfter Übernahme in diesem Jahr

Der Pflegeheimbetreiber Dorea, der erst kürzlich auch den eigenen Betreiber der IMMAC-Gruppe übernommen hat, konnte nun seine fünfte Übernahme in diesem Jahr melden. Erst 2015 gegründet hat Dorea nun 3.600 Betten und 2.700 Mitarbeiter. Übernommen wurden nun drei Betriebe in Niedersachsen. Darunter auch ein ambulanter Pflegedienst. Dorea will auch weiterhin weiter wachsen und familiengeführte, mittelständische Unternehmen anbinden.