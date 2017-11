Startseite > News > Dr. Knut Riesmeier als Geschäftsführer der Exporo Investment GmbH bestellt

Exporo hat den Immobilien- und Kapitalanlage-Experten, Dr. Knut Riesmeier an Bord geholt. Riesmeier übernimmt die Geschäftsführung der Exporo Investment GmbH mit Sitz in Hamburg. Die neu gegründete Gesellschaft wird zukünftig die Vermittlung des regulierten Finanzierungsgeschäfts unter dem Dach der Exporo AG betreiben.

Der Real Estate- und Finanz-Profi Riesmeier ist Aufsichtsrat und Beirat in verschiedenen Immobilien-Unternehmen und -Organisationen in Deutschland. Riesmeier war langjähriger Geschäftsführer der MEAG Munich ERGO Asset Management, Vermögensverwalter des DAX-30 Konzerns Munich Re, sowie der MEAG Kapitalanlagegesellschaft in München.

Mit der Exporo Investment GmbH wird der erfahrene Neuzugang die Anpassung digitaler Immobilien-Investments auf den voll regulierten Markt vorantreiben. So werden die Vorteile des Crowdinvesting auf die Anleihe übertragen und auch größervolumige Projekte angeboten, die der Prospektpflicht unterliegen. „Ich freue mich auf die Aufgabe, gemeinsam mit Exporo deren nun fast vierjährige Erfahrung im Bereich Crowdinvesting auf die vollregulierte Welt zu übertragen und somit einen weiteren Meilenstein im Bereich digitales Investieren zu setzen“, so Riesmeier, der darüber hinaus auch Ansprechpartner für institutionelle Anleger sein wird, deren Anlagebedürfnisse er genauestens kennt.