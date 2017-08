Startseite > News > Dr. Lübke & Kelber vermittelt Grundstück in Freiburg für Hotelprojekt

Freiburg: Dr. Lübke & Kelber GmbH hat im Auftrag eines Family Office ein rund 2.050 qm großes Grundstück am Güterbahnhof Nord an den Projektentwickler benchmark. Real Estate Development für die Realisierung eines Hotelprojektes vermittelt. Für das Grundstück an der Waldkircher Straße / Eugen-Martin-Straße liegt ein rechtskräftiger B-Plan vor, der eine Bebauung mit oberirdisch rund 5.000 qm vorsieht.

Auf dem ehemaligen rund 39 ha großen Güterbahnhofareal wird ein neues Quartier für Wirtschaft und Wissenschaft mit den Nutzungen Büro, Dienstleistung, Hotel und Gastronomie, aber auch für Wohnen, Freizeit sowie Kultur entstehen.