Startseite > News > Dr. Peters holt Christian Hanke als Head of Institutional Sales

Dr. Peters holt Christian Hanke als Head of Institutional Sales

Dortmund: Die Dr. Peters Group besetzt die neu geschaffene Stelle des Head of Institutional Sales mit Christian Hanke (47). Hanke, der diese Position ab sofort ausfüllt, wird den Vertrieb bei institutionellen Investoren weiter vorantreiben.

Vor seinem Wechsel zur Dr. Peters Group war Christian Hanke bis 2015 für die SEB Asset Management in Frankfurt als Head of Institutional Clients tätig und anschließend in der gleichen Position für die Commerz Real.