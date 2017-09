Startseite > News > Drei Neuzugänge komplettieren das Investment Management für institutionelle Kunden der Domicil

München: Die Domicil Real Estate Group holt drei weitere Branchenexperten ins Team.

Hannes Eckstein – Geschäftsführer Domicil Investment Management GmbH

Seit über 15 Jahren in der Branche aktiv, verantwortet Hannes Eckstein in seiner neuen Funktion insbesondere die Bereiche Investoren, Fondskonzeption und Transaktionsmanagement. Zuvor baute er in knapp 15 Jahren bei der PATRIZIA Immobilien AG unter anderem das regulierte Investmentgeschäft sowie den gewerblichen Transaktionsbereich auf.

Ebenfalls zu Geschäftsführern der Domicil Investment Management GmbH wurden die Domicil-Führungskräfte Markus Leitner, Andre Schmöller und Andreas Wißmeier bestellt.

Kristian Nittka – Head of Acquisition

Über 13 Jahre lang sammelte Kristian Nittka Erfahrung im Investment Banking, darunter von 2006-2016 in verschiedenen Funktionen bei Goldman Sachs.

Andreas Friedrich – Head of Portfolio Management

Der Diplom-Kaufmann, Immobilienökonom (ADI) und Immobilien-Portfoliomanager (ebs) Andreas Friedrich blickt auf rund 25 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich zurück. Ab 2003 trug er maßgeblich zum Aufbau des Portfolio Managements der PATRIZIA Immobilien AG bei.