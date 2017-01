Startseite > News > Dresden erhält Super 8 Hotel

Dresden erhält Super 8 Hotel

Dresden: In München stehen die zwei ersten Super 8 Hotels der US-amerikanischen Wyndham-Gruppe in ganz Europa. Im Jahr 2018 kommt in Dresden ein weiteres Super 8 Hotel – zu den derzeit weltweit bestehenden 2.300 Häusern dieser Marke – hinzu. Auf einem ca. 2.000 qm großen Grundstück in der Neustadt, das kürzlich von der Benchmark–Gruppe gekauft wurde, entsteht ein Hotel dieser Budgetmarke mit zirka 176 Zimmern. Das Objekt befindet sich an der Antonstraße 45, kurz vor der Kreuzung Robert-Blum-Straße.

Das Hotel, das von Primestar Hospitality betrieben wird, entsteht in unmittelbarer Nähe zum Fernbahnhof Dresden Neustadt und richtet sich sowohl an Freizeit- als auch Geschäftsreisende. Das „Super 8“-Frühstück und ein Coffee Shop im Haus runden das Angebot ab.