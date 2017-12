E-REGI kauft zum fünften mal in diesem Jahr

Uwe Rempis, Fonds-Manager bei LaSalle Investment Management: „Diese Akquisition ist die bislang zweite des Fonds in Frankreich und wird dem Portfolio mit einer echten Core-Büroimmobilie eine größere Diversifizierung verleihen. Die am Rande des zentralen Geschäftsbezirks von Paris gelegene Immobilie ist ein sehr attraktives, monumentales Bürogebäude. Die derzeitige Mietpreisstruktur des Objektes bietet ein lukratives Aufwertungs- Potential.”

Karim Habra, Head of Continental Europe bei LaSalle Investment Management: „Diese Akquisition passt gut zu unserer Core-Strategie, die darin besteht, in qualitativ hochwertige Immobilien mit Aufwertungspotential und konsequent in Bezug auf die Lage zu investieren. Zusammen mit dem Erwerb von Infinite im Frühjahr unterstreicht das Projekt das Geschick unseres Teams, Top-Immobilien in zentralen Spitzenlagen von Paris ausfindig zu machen.“