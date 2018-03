Startseite > News > ECN stattet 50. Gebäude in Deutschland mit modernem Informationssystem aus

ECN stattet 50. Gebäude in Deutschland mit modernem Informationssystem aus

Frankfurt: Executive Channel Deutschland (ECN), der europäische Marktführer im Bereich Digital Office Media, hat mit dem rwi4 in der Völklinger Straße 4 in Düsseldorf bereits die 50. Büroimmobilie in Deutschland mit seinem modernen digitalen Bildschirm-Informationssystem ausgestattet.

Deutschland ist für das Unternehmen, das hier seit 2016 aktiv ist, der am schnellsten wachsende Markt in Europa. Inzwischen finden sich in allen Top 5-Städten (Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg und Berlin) Büroimmobilien, die auf digitale Kommunikationssysteme von ECN setzen.

Mit den jüngsten Installationen hat ECN unter anderem Commerz Real, PATRIZIA Immobilien, LaSalle Investment Management, La Française Real Estate Partners International und M7 Real Estate als neue Immobilienpartner hinzugewonnen. Darüber hinaus konnte die Zusammenarbeit mit Swiss Life REIM/Corpus Sireo und KGAL weiter ausgebaut werden.

Zu den Objekten, in denen das ECN-System jüngst installiert wurde, zählen beispielsweise: