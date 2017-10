Startseite > News > Edmond de Rothschild erwirbt Mehrheit an Cording

London: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. hat durch ihre Filiale OROX Europe zugestimmt, eine Mehrheitsbeteiligung an der Cording Real Estate Group, einer deutschen, britischen, und beneluxischen Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Management Mandaten von 2,3 Mrd. Euro und 80 Mitarbeitern zu erwerben. Cording ist in den Bereichen Investment-, Asset- und Property Management tätig.

Diese Transaktion wird die Edmond de Rothschild Real Estate Franchise, die derzeit durch die Gruppenfilialen CLEAVELAND in Frankreich und OROX in der Schweiz und Nordeuropa verwaltet wird, durch Skalierung und Eintritt in neue Märkte weiter verstärken. Die strategische Partnerschaft wird 7,8 Mrd. Euro Vermögenswerte und 125 Mitarbeiter, sowie 11 Niederlassungen in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz betreffen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die Mitglieder der bestehenden Geschäftsleitung der Cording als Minderheitsaktionäre weiterbleiben.Rodney Bysh wird weiterhin als Geschäftsleiter der Cording Real Estate Group fungieren und John Partridge wird seine Position als Vorsitzender des Cording Geschäfts beibehalten.

Die Akquisition unterliegt den behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im letzten Quartal 2017 abgeschlossen sein.