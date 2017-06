Ehemalige Botschaft der Syrischen Arabischen Republik in Bonn steht zum Verkauf

Der neue Catella Marktindikator “Europäische Büroimmobilien 2017” liefert einen aktuellen Überblick zu den europäischen Büromärkten an 32 Standorten. Die Zukunftsperspektiven für Immobilieninvestoren sehen aktuell vielversprechend aus, primär aufgrund der anhaltend konjunkturell positiven Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre.

