Ehemaliges Karstadt in Billstedt vollständig vermietet

Hamburg: Vollvermietung im ehemaligen Karstadt in Billstedt: Nach der umfassenden Umgestaltung im vergangenen Jahr ist die Mieterschaft wieder komplett. Der neue Mieter, die MH Müller Handels GmbH, komplettiert das Portfolio der irisch-deutschen Investorengesellschaft Signature Capital am Standort und markiert zudem die erste Müller-Dependance in der Hansestadt überhaupt. Mit Primark, Woolworth, der Cubus GmbH und einem weiteren namhaften Non-Food-Anbieter findet Müller im ehemaligen Kaufhaus eine namhafte Nachbarschaft vor und kann mit 2.200 qm Verkaufsfläche plus 600 qm Nebenfläche seinen Kunden ein ausgesprochen großzügiges Ambiente bieten.

Bis auf Primark war JLL bei allen Vermietungen beratend tätig.