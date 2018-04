Startseite > News > Empira bezieht größeres Büro in Zug und eröffnet Standort in Frankfurt

Empira bezieht größeres Büro in Zug und eröffnet Standort in Frankfurt

Zug (Schweiz): Die Empira AG wird voraussichtlich Ende Mai mit ihrem Hauptsitz innerhalb der Zuger Innenstadt in größere Räumlichkeiten umziehen. Außerdem ist das Unternehmen seit dem 1. April dieses Jahres mit einem Standort in Frankfurt am Main vertreten. Die Leitung obliegt Christian Hanke, Managing Director der Empira Investment Solutions GmbH.

Der neue Hauptsitz in Zug wird, ebenso wie der bisherige, in fußläufiger Entfernung vom Bahnhof liegen. Der neue Frankfurter Standort liegt in einer etablierten Bürolage im südlichen Westend Frankfurts. Die Eröffnung des Standorts erfolgt im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Der Leiter des neuen Standorts der Empira AG ist seit Juli 2017 im Unternehmen tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb für institutionelle Kunden.