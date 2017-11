Startseite > News > Empira bezieht neues Office im Bürogebäude „Trias“ in Leipzig

Empira bezieht neues Office im Bürogebäude „Trias“ in Leipzig

Leipzig: Die Empira AG mit Hauptsitz in Zug hat an ihrem Standort Leipzig ein neues Büro bezogen. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich im „Trias“, einem modernen Büro- und Geschäftshaus am Martin-Luther-Ring in zentraler Innenstadtlage.

Das vom Leipziger Architekturbüro Schulz und Schulz entworfene Büro- und Geschäftshaus gehört zu den markantesten Immobilien der Stadt. Entsprechend der Nachhaltigkeitsziele von Empira ist das wegweisende Gebäude mit dem Silber-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Die offizielle Eröffnung des Büros fand am vergangenen Freitag im Rahmen einer Eröffnungsfeier statt.