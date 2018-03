Startseite > News > Engel & Völkers Investment Consulting vermittelt Wohnportfolio „Porcellana“

Frankfurt: Die Engel & Völkers Investment Consulting GmbH hat für die MDU Gruppe im Rahmen eines Share Deals ein Wohnportfolio an die arsago RE Invest GmbH aus Pöcking bei München vermittelt. Die 325 Wohn- und 40 Gewerbeeinheiten mit einer Mietfläche von rund 29.100 qm befinden sich an 13 Standorten in den Neuen Bundesländern.

arsago RE Invest wurde von King & Spalding beraten, die MDU Gruppe von GSK Stockmann.