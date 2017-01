Startseite > News > Erfolgreicher Verkauf des Falchi Bulding in New York

Erfolgreicher Verkauf des Falchi Bulding in New York

New York: Jamestown hat für den Vermietungsfonds Jamestown 27 das Geschäftshaus Falchi Building in New York für 257,5 Mio. USD verkauft. Mitte 2012 hatte Jamestown das Objekt für einen Kaufpreis von 81,2 Mio. USD erworben. In den vergangenen viereinhalb Jahren hat Jamestown für Infrastrukturverbesserungen und kreative Aufwertung der Büroflächen rund 52 Mio. USD investiert. Dadurch konnten für das fünfgeschossige Gebäude mit einer Mietfläche von 57.550 qm zahlreiche expansive Mieter wie zum Beispiel NYC Taxi, Uber und Lyft gewonnen werden. Darüber hinaus wurde im Erdgeschoss eine Foodhall mit unterschiedlichen Gastronomienangeboten etabliert, wodurch die Passantenfrequenz im Falchi Building stark gestiegen ist. Die erhebliche Wertsteigerung des Objekts hat dazu geführt, dass zuletzt Mietverträge für rund 35 USD pro Quadratmeter und Monat abgeschlossen werden konnten, was gegenüber den Durchschnittsmieten von 12 USD bei Ankauf im Mai 2012 nahezu eine Verdreifachung bedeutet. Aus dem Verkauf erhielten die Jamestown 27 Anleger 25% des ursprünglich investierten Eigenkapitals vor Steuern Ende Dezember 2016 ausgezahlt.

Die verbleibenden vier Fondsobjekte des Jamestown 27 entwickeln sich prospektgemäß und sollen im Jahr 2021 verkauft werden.