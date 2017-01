Startseite > News > Ersin Soykandar wechselt zur FERI Trust

Ersin Soykandar wechselt zur FERI Trust

Bad Homburg: Ersin Soykandar (47) ist neuer Leiter Private Mandanten Bad Homburg bei der FERI Trust GmbH. In dieser Funktion wird er die Verantwortung für den Ausbau und Pflege der Kundenbeziehungen übernehmen und berichtet direkt an das zuständige Vorstandsmitglied Frank W. Straatmann. Über zwei Jahrzehnte hatte Ersin Soykandar verschiedene Positionen im Private Banking inne, zuletzt verantwortete er bei Merck Finck & Co. Privatbankiers die Frankfurter Niederlassung.

Mit Jan Heitzhausen kommt ein zusätzlicher Berater ins Team Bad Homburg, der den Bereich unter der Leitung von Ersin Soykandar weiter ausbaut. Er war vorher vier Jahre bei Merck Finck & Co. Privatbankiers tätig.