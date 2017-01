Startseite > News > EUROPA-CENTER baut im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens Büro- und Geschäftsgebäude

EUROPA-CENTER baut im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens Büro- und Geschäftsgebäude

Frankfurt: Die EUROPA-CENTER AG hat im neuen Stadtteil Gateway Gardens in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafen ein 8.500 qm großes Grundstück erworben. Nach ersten Planungen soll in prominenter Lage an der Amelia-Mary-Earhart-Straße mit dem Projekt „EUROPA-CENTER Gateway Gardens“ ein rund 34.000 qm großes Büro- und Geschäftsensemble entstehen.

Der Baubeginn für den ersten Bauabschnitt des Projekts soll Ende 2017 erfolgen. Geplant sind insgesamt zwei Bauabschnitte. Das voraussichtliche Investitionsvolumen wird 100 Mio. Euro betragen.