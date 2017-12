Startseite > News > Exporo ist Kooperationspartner des BFW Nord

Exporo ist Kooperationspartner des BFW Nord

Exporo, der Marktführer für digitale Immobilieninvestments, nutzt seine Kooperationspartnerschaft mit dem BFW-Landesverband Nord um über innovative Finanzierungskonzepte in der Immobilienbranche zu informieren. Im Oktober 2017 startete Tim Bütecke, Mitgründer der Exporo AG, zu einer Vortragstour durch die BFW-Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg. Für Mai 2018 ist eine Veranstaltung mit dem BFW Nord geplant.

„Bauträger und Projektentwickler, die Verwalter eigener und fremder Bestände, WEG-Verwalter, Vermittler und Finanzierer von Immobilien, Planer und andere Dienstleister der Branche haben ihre „Verbandsheimat“ beim BFW“ so Tim Bütecke. „Als Kooperationspartner des BFW-Landesverbandes Nord sprechen wir direkt mit den nationalen, regionalen und auch kommunalen Entscheidungsträgern. Durch den aktiven Austausch und das Networking haben wir eine breite Informationsbasis für Meinungsbildung und Entscheidungen“, ergänzt Julian Oertzen, Vorstand Immobilien bei Exporo. Auch für das kommende Jahr ist wieder eine Vortragstour durch verschiedene Landesverbände des BFW geplant. „Wir begrüßen Exporo als Kooperationspartner und freuen uns auf inspirierende, gemeinsame Veranstaltungen in 2018“, so BFW Nord Geschäftsführerin Dr. Verena Herfort.

Der BFW Landesverband Nord e.V. spricht für rund 220 Mitglieder, die ca. 180.000 Wohnungen in Norddeutschland im eigenen Bestand verwalten und weitere 3,4 Millionen Quadratmeter an Büro- und Gewerbeflächen im Bestand halten. Die BFW–Mitgliedsunternehmen erstellen über 60 Prozent des Neubauvolumens in Hamburg. Als Spitzenverband der unternehmerischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft gehören dem Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen derzeit rund 1.600 Mitglieder und verbundene Unternehmen an.