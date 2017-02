Startseite > News > EXPORO steigert 2016 vermitteltes Kapital um 350%

EXPORO steigert 2016 vermitteltes Kapital um 350%

Die führende Crowdinvesting-Plattform für Immobilien in Deutschland, EXPORO, blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Insgesamt konnten mit 22,7 Mio. Euro über 350% mehr Kapital vermittelt werden als noch 2015. Mit 24 Fundingprojekten ist EXPORO deutlich Marktführer.

„Crowdinvesting hat sich im letzten Jahr als alternative Finanzierungsform für Immobilien am Markt etabliert. Über 60% des Crowdinvesting-Volumens in Deutschland fließt in Immobilienprojekte. Gerade Projektentwickler greifen immer häufiger auf die Möglichkeiten der Schwarmfinanzierung zurück“, so Julian Oertzen, Mitgründer und Vorstand der EXPORO AG.

Im vergangenen Jahr konnte EXPORO in insgesamt 24 gestarteten Fundingprojekten 22,7 Mio. Euro bei Investoren einsammeln. Das ist das dreieinhalbfache gegenüber dem Vorjahreswert. Darüber hinaus konnten allein in 2016 5 Projekte mit 6,3 Mio. Euro erfolgreich an die Investoren zurückgezahlt werden.

„Crowdinvesting ist für viele Investoren keine Einmalanlage“, ergänzt Simon Brunke, Vorstand bei EXPORO. „Jeder Investor kommt im Durchschnitt auf über 3 Investments. Darüber hinaus sind 67% unserer Investoren, die bereits Erfolg mit einem Investment hatten, bereit, wieder zu investieren. Das zeigt, dass viele Investoren an den nachhaltigen Erfolg von Crowdinvestments glauben.“

Knapp 80% der Investoren sind männlich und haben ein Durchschnittsalter von ca. 51 Jahren. Die Gruppe der 30 bis 59-jährigen macht dabei den Großteil der Investoren aus. Ca. 20% kommen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gefolgt von Bayern mit 15% und Baden-Württemberg mit 12,2%.

„Wir gehen davon aus, dass sich das wirtschaftliche Umfeld und die Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes auch in diesem Jahr kaum verändern werden. Das stimmt uns zuversichtlich, dass der Markt für Crowdinvestments auch 2017 wieder deutlich zulegen kann“, ergänzt Brunke.