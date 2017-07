Startseite > News > EYEMAXX fixiert Teilverkauf beim Großprojekt in Mannheim mit AccorInvest

EYEMAXX fixiert Teilverkauf beim Großprojekt in Mannheim mit AccorInvest

Mannheim: Die EYEMAXX Real Estate AG hat das Hotel-Teilprojekt beim „Postquadrat“ an AccorInvest Germany GmbH veräußert. AccorInvest wird in den geplanten neuen Objekten in Mannheim ein ibis Hotel und ein ibis budget Hotel mit 170 bzw. 155 Zimmern sowie ein ADAGIO Access Aparthotel mit rund 130 Apartments betreiben. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

Der nun fixierte Vertrag sieht vor, dass EYEMAXX die beiden Hotels sowie das angeschlossene Aparthotel für AccorInvest errichtet. Darüber hinaus gehören 80 Tiefgaragenplätze zu den Objekten. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Herbst 2017 erfolgen. Die Gebäude entstehen auf einem 3.700 Quadratmeter großen Grundstück auf dem insgesamt 20.000 qm großen „Postquadrat“-Areal.