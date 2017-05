Startseite > News > FAKT-Gruppe unterzeichnet Kaufvertrag für den Marler Stern

Marl: Die Fakt-Gruppe erwirbt den Marler Stern. Nachdem Rettungsversuche diverser Fondsgesellschaften in der Vergangenheit scheiterten, investiert nun die FAKT-Gruppe mit großer Überzeugung in das Einkaufszentrum.

Nach Eröffnung im Jahre 1973 verlor der Stern in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Glanz. Mit der Essener FAKT-Gruppe wurde nun ein Investor gefunden, der Mut, zeitgemäße Ideen sowie Herzblut und die notwendige Investitionssumme mitbringt. Am 1. August 2017 werden die Bauanträge gestellt, so dass die Bauarbeiten im Erdgeschoss im 1. Quartal 2018 begonnen werden können. Geplant sind Verkaufsflächen mit hochwertigen Marken sowie ein Kino-Saal, der auch als Veranstaltungsfläche für Konferenzen und für internationale kulturelle Highlights genutzt werden soll. Gastronomische Bereiche und ein See-Café mit Außenterrassen runden das moderne Konzept ab.