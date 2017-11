FCR Immobilien AG kauft Fachmarkt in Aue, Sachsen

Der IVD erwartet für das laufende Jahr einen Rekordumsatz am Immobilienmarkt von 51 Mrd. Euro. Das wäre der achte Anstieg in Folge. In den ersten drei Quartalen wurden 38,4 Mrd. Euro umgesetzt. Das sind 3,8% mehr als im Vorjahr.

Zwar verlangsamt sich das Umsatzwachstum, der IVD rechnet jedoch weiter mit steigenden Umsätzen. Aufgrund des mangelndes Angebots … [weiterlesen]