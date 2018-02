Startseite > News > FCR Immobilien AG schließt Verkauf von Einkaufszentrum in Schwedt ab

Brandenburg: Die FCR Immobilien AG hat das 2013 erworbene Einkaufszentrum in Schwedt, im östlichen Brandenburg, an einen der größten Lebensmitteldiscounter in Deutschland verkauft.

Das zweigeschossige Objekt mit Baujahr 1991 verfügt über eine Grundstücksfläche von rund 3.200 qm und eine vermietbare Fläche von rund 2.500 qm.