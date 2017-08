Startseite > News > Feldmoching bekommt neues Wohnquartier

Feldmoching: Noch eine Gemeinde, die man erstmal google muss. In Feldmoching entstehen auf einem 23 Hektar großen Geländer ein Wohnquartier mit dazugehöriger Infrastruktur. Die Flächen an der Lerchenauer Straße sind seit Jahren in der Diskussion für die Entwicklung weiteren Wohnraums im Großraum München. Entwickler sind die Bayerische Hausbau und die Concept Bau. Die Landeshauptstadt München ist mit im Boot.

Deutlich wird bei den derzeitigen Neuentwicklungen von Wohnquartieren, dass gerade in den Ballungszentren, die umliegenden Kommunen und Gemeinden handeln und neue Flächen freigeben.