FlixBus goes USA

Unter Leitung ihres Münchener Partners Peter Huber hat die internationale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells FlixBus bei der Gründung einer US-Gesellschaft in Los Angeles beraten. Europas führender Fernbusanbieter bereitet damit den Markteintritt in die USA vor. Nach 26 europäischen Ländern will FlixBus mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell bald ein Angebot in Übersee starten.

Hogan Lovells hat das Unternehmen bei der Vertragsgestaltung und Gesellschaftsgründung beraten.

„Wir freuen uns, dass wir unseren langjährigen Mandanten auch bei der Expansion in die USA mit Rat und Tat zur Seite stehen konnten“, sagte Peter Huber.