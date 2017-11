Startseite > News > FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND erwirbt Immobilienportfolio im Großraum Hamburg

Hamburg: Das Bauträger- und Entwicklerkonsortium aus der Ernst Russ AG-Tochter Assetando Real Estate GmbH und der SG Bau- und Immobilienvertriebs GmbH hat vier Wohn-Immobilienprojekte an den Standorten Hamburg-Wilhelmsburg, Horneburg, Wentorf und Ahrensburg veräußert. INDUSTRIA WOHNEN, Spezialist für Investitionen in deutsche Wohnimmobilien, erwirbt diese in Form eines Forward Deals für den offenen Immobilien-Publikumsfonds „FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND“. Das Portfolio umfasst 208 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten mit insgesamt 12.650 qm vermietbarer Fläche sowie 95 PKW-Stellplätze. Die Realisierung der in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gelegenen Projekte hat zum Teil bereits im Frühjahr begonnen; die Fertigstellung ist bis zum dritten Quartal des Jahres 2019 geplant.

INDUSTRIA WOHNEN wurde bei der Transaktion von Heussen Rechtsanwälte, München, begleitet.