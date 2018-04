Startseite > News > Freshfields verlängert Büromietvertrag in Hamburg vorzeitig um 10 Jahre

Hamburg: Freshfields Bruckhaus Deringer (FBD) hat ihren Mietvertrag für den derzeitigen Firmensitz in den Hohe Bleichen in der Hamburger Innenstadt vorzeitig um weitere zehn Jahre verlängert. Im Zuge der Verhandlungen hat FBD in dem Büro- und Geschäftshaus an den Hohe Bleichen 7 zusätzlich zu seinen bisherigen Flächen von rund 9.500 qm Erweiterungsflächen von rund 850 qm angemietet. Eigentümer des Objekts ist der Offene Immobilien-Publikumsfonds WestInvest ImmoValue. Die Immobilie ist in Hamburg aufgrund ihres Hauptmieters als „Freshfields Haus“ bekannt.

Für die Vertragsverhandlung mandatierte Freshfields Bruckhaus Deringer exklusiv das Immobilienberatungsunternehmen Grossmann & Berger