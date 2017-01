Startseite > News > Friedrich & Weik Wertefonds: SOLIT Gruppe und Bestsellerautoren launchen Mischfonds

Hamburg: Mit Beginn des Jahres haben die Bestsellerautoren Marc Friedrich und Matthias Weik sowie die SOLIT Fonds GmbH gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST den Friedrich & Weik Wertefonds aufgelegt. Das Portfolio des Friedrich & Weik Wertefonds besteht zu Beginn aus physischem Gold, Edelmetall-Minentiteln, Aktien und Cash. Mit steigendem Fondsvolumen sollen weitere reale Sachwerte wie physisches Silber, Immobilien, Wälder, Ackerland oder Diamanten das Portfolio zusätzlich diversifizieren.

Erstmalig werden somit die strategischen Vermögensstandbeine, die Friedrich und Weik empfehlen, in einem Fonds gebündelt. Die Wirtschaftsexperten sehen die Ursachen und Folgen der weltweiten Schulden- und Niedrigzinspolitik in unserem Geldsystem. Denn ein langfristiges Überleben unseres auf Zinseszins fußenden Finanzsystems ist rein mathematisch nicht möglich. Entsprechend verfolgen Friedrich und Weik bereits seit 2009 einen neuartigen Ansatz der Finanzbetreuung. Dieser steht für eine Abkehr von stark spekulativen Wertpapieren und für eine länderübergreifende Anlage in Realgüter. Bis zur Auflage des Friedrich & Weik Wertefonds gab es keinen offenen Fonds, der einen entsprechenden Ansatz verfolgt und breitgestreut in über Jahrhunderte bewährte Sachwerte investiert.